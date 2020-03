Na Hrvaškem 77 novih primerov okužbe

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah, do 14. ure danes, odkrili 77 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Skupno je do danes 790 potrjenih primerov. Na ventilatorjih je 27 bolnikov, 64 pa je okužbo prebolelo, je povedal minister za zdravstvo Vili Beroš. Doslej so zabeležili 6 smrtnih žrtev. Skupno so opravili več kot 6400 testiranj. Število okužb še zmeraj narašča linearno, je še izpostavil Beroš, in znova pozval prebivalce, naj se držijo samozaščitnih ukrepov, ki so po najboljši način preprečevanja okužbe.