Hrvaški policisti iz Buj so na meji med Hrvaško in Slovenijo aretirali dva italijanska policista, v službi v Neaplju, in enega karabinjerja, poroča tiskovna agencija ANSA. Vpleteni naj bi bili v krajo denarja med prevozom večje vsote gotovine, pri čemer je hrvaška policija aretirala skupaj osem ljudi. Več za zdaj še ni znanega.