Na Hrvaškem daleč največ novookuženih doslej

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah po dvodnevni delni umiritvi številk potrdili 358 novih okužb, kar je daleč največ doslej. Potem, ko se je števec v nedeljo in ponedeljek rahlo in delno umiril, je v zadnjih 24 urah bistveno poskočil. Pred tem so največ novih okužb, 306, potrdili v soboto.

Tudi danes so največ novih okužb odkrili v splitsko-dalmatinski županiji, kjer jih je bilo 136, medtem ko jih je bilo v Zagrebu 58. Hrvaški minister za zdravje Vile Beroš je povedal, da so v Splitu zaznali nova žarišča okužb v fitnes centrih, restavracijah in na tekmi, zato za splitsko-dalmatinsko županijo pripravljajo nove ukrepe, ki bodo stopili v veljavo opolnoči.