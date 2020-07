Na Hrvaškem danes potrdili 86 novih okužb

Na Hrvaškem so danes potrdili 86 novih okužb, deset manj kot včeraj, ko je bil izenačen dnevni rekord novih okužb. Zabeležili so tudi eno smrtno žrtev.

Trenutno je na Hrvaškem 798 ljudi okuženih z novim koronavirusom, hospitaliziranih je 85 bolnikov, med katerimi so trije na intenzivni negi. Okužbo z novim koronavirusom na Hrvaškem so doslej potrdili pri 3094 ljudeh, zabeležili so 113 smrtnih žrtev, 2183 bolnikov pa je okužbo prebolelo. Največ novih primerov okužbe v zadnjih dneh beležijo na območju Zagreba, v zadnjih 24 urah so jih tam potrdili 36 ter na zahodu države.