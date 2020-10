Na Hrvaškem danes presegli včerajšnji rekord smrtnih žrtev

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 8589 testih potrdili 2378 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 27,6-odstoten. V primerjavi z včerajšnjimi podatki se je povečal za nekaj več kot 10 odstotkov. Umrlo je še 23 bolnikov s covidom-19, kar je najviše število smrtnih žrtev doslej, in to le dan po včerajšnjem novem rekordu 18 smrtnih žrtev.

V primorsko-goranski županiji so potrdili 179 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, v istrski županiji pa rekordnih 50 novih primerov.

Na Hrvaškem je trenutno 12.736 aktivno okuženih. Hospitaliziranih je 932 bolnikov s covidom-19, med njimi jih je 68 na ventilatorjih. V samoizolaciji, ki so je od torka skrajšali na deset dni, je danes skoraj 15.000 ljudi.

Na Hrvaškem so doslej potrdili 40.999 okužb z novim koronavirusom in je umrlo 493 bolnikov s covidom-19, okrevalo pa je 27.770 ljudi.