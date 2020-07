Na Hrvaškem danes rekordno število novih okužb

Na Hrvašekm so ob 1529 testiranjih danes potrdili 116 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največje število v enem dnevu doslej. Trenutno je na Hrvaškem skupno 1038 aktivnih okuženih. Hospitalizirane so 104 osebe, od katerih so štiri na ventilatorjih.

Doslej se je na Hrvaškem okužilo 3416 ljudi, 2323 jih je okrevalo, zabeležili pa so tudi 115 smrtnih žrtev med okuženimi s covidom-19. Skupno je bilo doslej testiranih nekaj manj kot 90.000 ljudi.

V Istrski županiji so v zadnjih 24 urah ob 164 opravljenih testiranjih potrdili 8 novih okužb. Dve osebi sta se okužili v Srbiji in na Švedskem, druge tri osebe pa so bile v stiku z okuženimi. Trenutno je 159 ljudi v samoizolaciji.

Medtem je direktorica puljske bolnišnice Irena Hrstić povedala, da so bolezenski znaki zdajšnjih okuženih različni kot v pomladnih mesecih. Tedaj je po njenih besedah novi koronavirus vplival zlasti na dihalne organe, zdaj pa gre predvsem za trebušne simptome.

Na Hrvaškem bodo, kot poročamo posebej, uvedli strožje epidemiološke ukrepe, so sporočile oblasti.