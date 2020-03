Na Hrvaškem doslej 56 okuženih s koronavirusom

Na Hrvaškem so odkrili sedem novih primerov okužbe s koronavirusom, po enega na Reki in v Karlovcu, pet pa v Zagrebu. Skupno število okužb s koronavirusom na Hrvaškem se je tako povečalo na 56.

V samoizolaciji je nekaj manj kot 9000 ljudi, so sporočili na redni novinarski konferenci hrvaškega štaba civilne zaščite. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je dejal, da v sodelovanju s kolegi sosednji držav organizirajo konvoje tovornjakov, ki zagotavljajo distribucijo živil, zdravil in podobnega pomembnega blaga. Izpostavil je, da v Sloveniji ob meji s Hrvaško danes pripravljajo deveti konvoj tovornjakov, ki bo v spremstvu policije prečkal Hrvaško do drugih držav.

Zagrebška mestna uprava je zahtevala ostrejše ukrepe v boju proti koronavirusu, kakršne so že uvedli v hrvaški Istri. Med drugim so nameravali zapreti vse trgovine razen živilskih in lekarn, kot tudi frizerske ter kozmetične salone in podobne storitve ter kulturne ustanove. Ravnatelj hrvaškega zavoda za javno zdravstvo pa je danes dejal, da zaenkrat v Zagrebu ni potrebe po takšnih ukrepih.