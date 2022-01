Na Hrvaškem drugi zaporedni dnevni rekord okužb

Na Hrvaškem so danes ob 19.975 PCR testiranjih potrdili 9058 novih okužb, kar je največ doslej. Delež pozitivnih testov je bil 45-odstoten. Nov rekord so zabeležili tudi na Reki, kjer so ob 4000 PCR testiranjih potrdili 1200 novih okužb.

Največjo rast novih okužb so zabeležili v starostni skupino od 20 do 29 let. V državi že razmišljajo o dodatnih protikoronskih ukrepih.Novi protikoronski ukrepi na Hrvaškem naj bi bili po poročanju časnika Jutarnji list predvsem povezani s skrajšanjem delovnega časa gostinskih lokalov do 22. ure ter prepovedjo množičnih zbiranj. Nove omejitve naj bi veljale za celotno državo, ne samo za obalo, saj povsod po državi beležijo rast števila novih okužb z novim koronavirusom.