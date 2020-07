Na Hrvaškem izenačen dnevni rekord števila novih potrjenih okužb

Na Hrvaškem so od včeraj ob 1465 testiranjih potrdili 96 novih okužb z novim koronavirusom in so zabeležili smrt dveh bolnikov s covidom-19. Gre za izenačenje dnevnega rekorda števila potrjenih okužb. Enako število novih okužb so potrdili 1. aprila, kar je bilo najvišje število n od prvega primera v državi 25. februarja. Na Hrvaškem so doslej skupno potrdili 3008 okužb, 112 oseb pa je zaradi covida-19 umrlo.

Trenutno je na Hrvaškem 728 obolelih s covidom-19, med katerimi je 88 hospitaliziranih, štirje bolniki pa so na intenzivni negi. Doslej je okrevalo 2168 bolnikov. Skupno so testirali skoraj 83.000 ljudi.

Največ novih okužb so tudi danes potrdili na območju Zagreba, kjer so jih odkrili 30. O novi okužbi poročajo tudi v istrski županiji in na Reki.