Na Hrvaškem največ aktivnih okužb od začetka epidemije

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 1824 testiranjih potrdili 199 novih okužb z novim koronavirusom, kar je tik pod doslej največjim dnevnim številom 208 okužb, ki so ga beležili pretekli petek. Aktivno okuženih je 1371, kar je največje število od začetka epidemije. Doslej so največje število aktivnih okužb zabeležili 14. aprila, ko jih je bilo 1258. Hospitaliziranih je 120 bolnikov, med katerimi jih je 11 na ventilatorjih.

Skupno so doslej opravili 140.471 testnov na novi koronavirus in so potrdili 6855 primerov okužbe. Umrlo je 166 okuženih s covidom-19.

Največ novih primerov okužbe so v zadnjih 24 urah potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer jih je bilo 39. V Zagrebu so potrdili 32 novin okužb, okrog 20 v Slavoniji, v Zadrski županiji 7, prav tako 7 tudi v Istrski županiji.