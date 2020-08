Na Hrvaškem največ novookuženih doslej

Na Hrvaškem so v zadnjh 24 urah potrdili 180 okužb z novim koronavirusom. Gre za največje dnevno število okuženih doslej. Epidemiologi pojasnjujejo, da gre, podobno kot včeraj, povečini za mlade ljudi, ki so se okužili z novim koronavirusom na nočnih zabavah med počitnicami na hrvaški obali. V zadnjih 24 urah so tudi zabeležili še eno smrtno žrtev. Doslej so skupno zabeležili 161 smrtnih žrtev med bolniki s covidom-19.

Na Hrvaškem je trenutno 811 aktivnih okuženih. Hospitaliziranih je 115 ljudi, od katerih jih 10 leži na intenzivni negi. Doslej so potrdili 6050 okužb z novim koronavirusom in je ozdravelo 5078 obolelih. V preteklih skoraj šestih mesecih so testirali nekaj manj kot 133.500 oseb, od tega več kot 1200 v preteklih 24 urah.