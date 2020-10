Na Hrvaškem največ smrtnih žrtev v enem dnevu doslej

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 8185 testih potrdili 1413 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 17,2-odstoten. Umrlo je osemnajst bolnikov s covidom-19, kar je najvišje število smrtnih žrtev v enem dnevu od izbruha epidemije doslej. Današnje številke o novih potrjenih okužbah so nekoliko nižje, kot so bile v drugi polovici prejšnjega tedna. Doslej so najvišje dnevno število na novo okuženih zabeležili prejšnjo soboto, ko so v 24 urah našteli 2421 novih primerov.

Na Hrvaškem so doslej potrdili 38.621 okužb. Umrlo je 470 bolnikov s covidom-19, okrevalo pa 26.840 ljudi.

Minister za zdravje Vili Beroš je danes na Facebooku objavil, da aktualne razmere silijo vse v zdravstvenem sistemu k izrednemu angažmaju. Ukazal je popolno mobilizacijo celotnega zdravstvenega sistema na Hrvaškem, je sporočil.