Na Hrvaškem največji dnevni porast števila okuženih

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah odkrili 96 novih okužb z novim koronavirusom je tako skupno 963 okuženih. Gre za največji dnevni porast števila okuženih, je povedal hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš. Poudaril je, da večje dnevno število obolelih pomeni, da je ukrepe za zajezitev širjenja okužbe treba jemati kar najbolj resno, posebej ko gre za družbeno osamitev in osebno higieno.

V preteklih 72 urah na Hrvaškem niso beležili smrtnih primerov, doslej pa je umrlo šest okuženih. Na ventilatorjih je 34 pacientov, dva več kot v torek. Povečalo se je tudi število obolelih, ki so ozdraveli, doslej so jih našteli 73. Povprečna starost obolelih je nekaj več kot 48 let. Med njimi je 53 odstotkov moških. Doslej so opravili 7680 testov.