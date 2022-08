Na Hrvaškem nespremenjene cene bencina, dizel rahlo dražji

Hrvaška vlada je na današnji konferenčni seji določila nove najvišje dovoljene cene pogonskih goriv. Liter bencina bo od torka stal 11,19 kune (okoli 1,49 evra), kar je enako kot v zadnjih sedmih dneh, liter dizla pa 12,34 kune (približno 1,64 evra), kar je 22 lip več od trenutne cene. Če ne bi sprejeli ukrepov za zajezitev cen pogonskih goriv, bi liter bencina stal 13,07 kune (1,74 evra), liter dizla pa 14,82 kune (1,97 evra), je sporočila vlada.

Med ukrepi, ki jih je za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela vlada, so znižanje marže trgovcev in nižje trošarine na energente in električno energijo. Marža trgovcev je še vedno omejena na 0,65 kune (devet lip) za liter bencina in dizla.