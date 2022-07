Na Hrvaškem ob novi zamrznitvi cen goriv napovedujejo zapiranje črpalk

Hrvaška vlada je podaljšala ukrep o zamrznitvi cen pogonskih goriv za nadaljnja dva tedna. Cena 95-oktanskega bencina zunaj avtocestnega križa tako na Hrvaškem znaša 1,79 evra na liter, cena dizelskega goriva pa 1,74 evra. Na avtocestah morajo vozniki za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,94 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,87 evra.

Hrvaško združenje malih trgovcev z naftnimi derivati je medtem zaradi potrditve omenjenega ukrepa napovedalo zapiranje bencinskih črpalk. Mali distributerji so namreč sporočili, da je zanje ukrep nesprejemljiv in nevzdržen ter prinaša velike izgube, ki jih ne bo preprečila niti danes določena omejitev najvišje veleprodajne cene goriv. Po novem naj bi namreč mali distributerji gorivo kupovali in prodajali po isti ceni, kar za njih pomeni nadaljnje izgube, saj v ceni niso všteti stroški, zlasti tisti za prevoz goriva, so pojasnili v združenju. Dodali so, da je skupna izguba vseh 50 članov združenja med 7. in 20. junijem znašala 5,8 milijona kun (770.000 evrov). Ocenjujejo, da se bo v obdobju od 21. junija do 5. julija povzpela do 16,5 milijona kun (2,19 milijona evrov). Poudarili so, da je nadaljnje poslovanje malih distributerjev pod takšnimi pogoji nevzdržno in da bodo zagotovo šli v zapiranje bencinskih postaj.