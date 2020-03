Na Hrvaškem od včeraj 52 novih okužb

Na Hrvaškem so od včerajšnjega popoldneva potrdili 52 novih okužb s koronvirusom. Skupno število okuženih se je povečalo na 306. Med temi jih je pet v težjem zdravstvenem stanju in so priključeni na ventilatorje, je povedal minister za zdravje Vili Beroš. Skupno pa so testirali več kot 2650 vzorcev.

Hrvaški notranji minister in šef štaba civilne zaščite Davor Božinović je povedal, da bodo danes uvedli nov ukrep v boju proti novemu koronavirusu, potem ko so včeraj zaprli tudi vse tržnice in trgovine v okviru tržnic. Zaradi ukrepov proti širjenju okužbe od danes prebivalci, razen določenih izjem, ne bodo več smeli od doma.