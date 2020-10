Na Hrvaškem od včeraj 828 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 3973 testiranjih potrdili 828 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 20-odstoten. Na Reki so ob 228 testiranjih potrdili 25 novih okužb, v Istri pa ob 45 testiranjih 3 nove okužbe.

Doslej so na Hrvaškem potrdili 37.208 okužb z novim koronavirusom, 452 ljudi s covidom-19 je umrlo. Na Hrvaškem je trenutno 10.919 aktivnih primerov okužbe. Med njimi je na bolnišničnem zdravljenju 864 ljudi, od tega 65 na ventilatorjih. Doslej je okrevalo 25.837 ljudi.

Na Hrvaškem so danes začeli veljati novi ostrejši ukrepi. Uporaba zaščitnih mask je odslej obvezna tudi na prostem, ko je medosebna razdalja manjša od 1,5 metra, omejili pa so med drugim vsa zbiranja več kot 50 oseb na javnih dogodkih, za poroke in pogrebe pa več kot 30 oseb.