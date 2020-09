Na Hrvaškem od včeraj potrdili 250 novih primerov okužbe

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 5948 testiranjih potrdili 250 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Dva bolnika s covidom-19 sta umrla. Na Hrvaškem je trenutno aktivno okuženih 2108 ljudi. Hospitaliziranih je 300 bolnikov, med njimi jih je 24 na ventilatorjih. Največ novih okužb so ponovno potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, kjer jih je bilo 76. V istrski županiji, ki je bila včeraj brez novih okužb, so jih danes potrdili tri, na Reki pa osem, med katerimi so trije otroci.

Na Hrvaškem so doslej skupno potrdili 14.729 okužb, okrevalo je 11.933 ljudi, 238 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.