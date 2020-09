Na Hrvaškem od včeraj potrdili 311 novih primerov okužbe

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 3939 testiranjih potrdili 311 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Med temi so 6 novih primerov okužbe odkrili v Istrski regiji in 16 na Reki. Zabeležili so tudi dve smrtni žrtvi. Trenutno je na Hrvaškem 2771 aktivnih okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih je 285 bolnikov, med katerimi jih je 19 na intenzivni negi.

Na Hrvaškem so doslej potrdili 11.739 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 197 bolnikov. V samoizolaciji je trenutno 9109 oseb.