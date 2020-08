Na Hrvaškem od včeraj potrdili 312 novih okužb

Na Hrvaškem so od včeraj ob 3415 testiranjih potrdili 312 novih okužb z novim koronavirusom. Že nekaj dni zapored tako beležijo več kot 300 novih dnevnih okužb. Največ so jih potrdili minulo sredo, ko jih je bilo 358. Zabeležili so tudi tri nove smrtne žrtve s covidom-19. Največ okužb so kot že običajno potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, kjer jih je bilo 110, v Zagrebu pa 93. Na Hrvaškem je trenutno aktivno okuženih 2654 ljudi. Hospitaliziranih je 211 bolnikov s covidom-19, med katerimi jih 12 leži na intenzivni negi. Skupno so doslej na Hrvaškem okužbo potrdili pri 9861 ljudeh, smrtnih žrtev je bilo 183.