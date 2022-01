Na Hrvaškem so danes ob 4577 PCR testiranjih potrdili 1103 nove okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 24-odstoten. Število okužb se je v primerjavi s preteklim ponedeljkom, ko so jih potrdili 560, skoraj podvojilo. Teden prej pa so jih zabeležili 367.

Umrlo je 44 bolnikov s covidom-19, od začetka pandemije je bilo že 12.653 smrtnih žrtev.

V hrvaških bolnišnicah se zdra 1795 covidnih bolnikov, 238 jih potrebuje intenzivno zdravljenje.