Na Hrvaškem poskočilo število novih okužb

Na Hrvaškem je danes poskočilo število novih okužb, ob 9879 PCR testiranjih so jih potrdili 524, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 5,3-odstoten. Včeraj so jih ob 8561 PCR testiranjih potrdili 341, delež pozitivnih testov je bil 3,9-odtoten, 1,4 odstotka nižji od današnjega. V Istri so danes potrdili 9 novih okužb z novim koronavirusom, tri več kot včeraj. Na infekcijskem oddelku puljske bolnišnice je hospitaliziranih 13 bolnikov s covidom-19, dva manj kot včeraj, v samoizolaciji pa je 435 ljudi.

Na Hrvaškem je trenutno 2124 aktivnih primerov okužbe. Hospitaliziranih je 235 covidnih bolnikov, 26 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V zadnjih 24 urah so umrli trije bolniki s covidom-19.