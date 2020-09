Na Hrvaškem potrdili 145 novih okužb

Na Hrvaškem so od včeraj ob nekaj manj kot 3000 testiranjih potrdili 145 novih okužb z novim koronavirusom, zabeležili so tudi eno smrtno žrtev. Število novih okužb v primerjavi z dogajanjem v preteklem tednu rahlo upada. Največ jih je bilo v splitsko-dalmatinski županihi, kjer so potrdili 45 novih primerov, v Zagrebu pa so jih potrdili 29.

Na Hrvaškem je trenutno 2492 aktivnih primerov okužbe. Hospitaliziranih je 258 ljudi, med katerimi jih 14 leži na intenzivni negi. Doslej so potrdili 10.414 okužb, ozdravelo je 7735 oseb, zabeležili pa so tudi 187 smrti med bolniki s covidom-19. V samoizolaciji je trenutno 8808 ljudi.

Na Hrvaškem so danes ob strogih epidemioloških ukrepih začeli novo pedagoško leto v vrtcih. Naslednji ponedeljek načrtujejo začetek novega šolskega leta v osnovnih in srednjih šolah.