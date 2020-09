Na Hrvaškem potrdili 151 novih primerov okužbe

Na Hrvaškem so ob 5571 testiranjih v zadnjih 24 urah potrdili 151 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi 3 smrtne primere med bolniki s covidom-19. Največ novih okužb so odkrili v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 53, v istrski županiji so potrdili dve okužbi, na Reki pa štiri nove okužbe.

Na Hrvaškem je trenutno 2107 aktivnih okuženih, hospitaliziranih je 299 bolnikov, med njimi jih je 22 na intenzivni negi. V samoizolaciji je 8598 ljudi. Doslej so skupno potrdili 13.749 okužb, okrevalo je 11.412 oseb, smrtnih žrtev covida-19 pa je bilo 230.