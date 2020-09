Na Hrvaškem potrdili 190 novih okužb

Na Hrvaškem so od včeraj ob 5549 testiranjih, kar je podobno kot danes v Sloveniji največ v enem dnevu doslej, potrdili 190 primerov okužbe z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi 3 smrtne žrtve. Od začetka tedna so tako odkrili 1143 novih okužb, in sicer največ v sredo, ko jih je bilo 341, najmanj pa v ponedeljek, ko jih je bilo ob zmanjšanem številu nedeljskih brisov 117.

Doslej so zabeležili 13.107 okuženih z novim koronavirusom, trenutno pa je 2430 aktivnih primerov okužbe. Hospitaliziranih je 327 ljudi, med njimi 26 na intenzivni negi. V samoizolaciji je 8720 ljudi. Doslej je okrevalo 10.466 ljudi, smrtnih žrtev s covidom-19 pa je bilo 211.

V Istrski županiji so v zadnjih 24 urah potrdili 2, na Reki pa 11 novih okužb.