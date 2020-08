Na Hrvaškem potrdili 24 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 1133 testiranjih potrdili 24 novih okužb s koronavirusom. Zabeležili so tudi eno smrtno žrtev. Zmanjšuje se število okuženih, povečuje pa se število ozdravelih, poroča časopis La voce del popolo. Aktivnih primerov okužbe je 647, 117 bolnikov je hospitaliziranih, med njimi jih je 7 na intenzivni negi. Ozdravelo je 4517 okuženih. Trenutno je 2490 okuženih v hišni izolaciji.

Po tri nove okužbe so potrdili na območju Zagreba in splitsko-dalmatinske županije, po dve pa v istrski in zadrski županiji. V zadrski županiji je bil okužen poljski turist, ki se bo vrnil v domovino, so sporočili. V ostalih hrvaških obalnih županijah niso zabeležili nobene nove okužbe v preteklih 24 urah.