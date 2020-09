Na Hrvaškem potrdili 280 novih primerov okužbe

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 6353 testiranjih potrdili 280 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Zabeležili so šest smrtnih žrtev s covidom-19. Gre za nekoliko višjo številko kot v preteklih nekaj dneh. Največ na novo okuženih so potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 71. Na Hrvaškem so trenutno aktivno okužene 2103 osebe. Hospitaliziranih je 293 bolnikov s covidom-19, med njimi je 20 bolnikov na intenzivni negi. Skupno je na Hrvaškem doslej umrlo 236 ljudi, potrdili pa so nekaj več kot 14.000 okuženih.

Na Reki se je število aktivnih okuženih zmanjšalo na 98. V zadnjih 24 urah so namreč potrdili 11 novih okužb, ozdravelo pa je 16 ljudi.

V istrski regij ob 236 testiranjih v zadnjih 24 urah ni bilo nobenega okuženega, 4 osebe pa so ozdravele. Število aktivnih okuženih v Istri se je tako zmanjšalo na 46.