Na Hrvaškem potrdili 311 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob nekaj več kot 4100 testiranjih potrdili še 311 novih okužb z novim koronavirusom in so zabeležili štiri smrtne žrtve s covidom-19. Gre za nov občuten porast števila novookuženih, saj so jih v zadnjih 24 urah odkrili več kot skupaj v ponedeljek in torek. Pri hrvaški civilnih zaščiti poudarjajo, da ni novih žarišč okužbe, temveč gre za večji prenos koronavirusa.

Na Hrvaškem je trenutno 2566 aktivnih primerov okužbe. Hospitaliziranih je 258 ljudi, med njimi je 15 na intenzivni negi priključenih na ventilator. V samoizolaciji je 8881 ljudi.

Doslej se je na Hrvaškem okužilo 10.725 ljudi, okrevalo jih je 7968, 191 pa jih je umrlo. Doslej so testirali več kot 175.000 oseb.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo je med drugim izpostavil, da je večina novookuženih že bila v samoizolaciji, kar je dobra novica.