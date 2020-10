Na Hrvaškem potrdili 393 okužb

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 3636 testiranjih potrdili 393 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 11 bolnikov s covidom-19, kar je največje število v enem dnevu doslej, med njimi tudi 39-letna ženska.

Največ novih primerov je bilo znova v Zagrebu, kjer so jih potrdili 192. Po tri primere so potrdili na Reki in v Istrski županiji, kjer sta se okužila dva družinska zdravnika.

Na Hrvaškem je trenutno 5070 aktivno okuženih z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 571 bolnikov s covidom-19, med njimi jih je 35 na ventilatorjih.