Na Hrvaškem potrdili 86 novih okužb

Na Hrvaškem so od včeraj ob 1381 testiranjih potrdili 86 novih okužb z novim koronavirusom, 19 okužb več kot včeraj. Povečalo se je tudi število aktivnih okuženih, ki jih je 738, 11 več kot včeraj. Največ novih primerov je v Zagrebu, kjer so okužbe zaznali tudi v enem od domov za starejše. Hospitaliziranih je 127 ljudi, med njimi jih je 9 na ventilatorjih.

Skupno so na Hrvaškem doslej potrdili 5224 okužb z novim koronavirusom, 145 ljudi je umrlo. Med novimi okužbami v Zagrebu so tudi tri uvožene iz tujine, in sicer dve iz Švice in ena iz Slovenije. V Istri je bilo na testiranjih v zadnjih 24 urah pozitivnih pet ljudi, a so štirje že v samoizolaciji.