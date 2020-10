Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 8087 testiranjih zabeležili 2242 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Umrlo je 16 bolnikov s covidom-19.

Skupaj so doslej potrdili 33.959 okužb. Umrlo je 429 bolnikov s covidom-19. Največ novih primerov so znova potrdili v Zagrebu, in sicer 798. V Istri so ob 322 testiranjih potrdili 29 novih okužb. Aktivno okuženih je na Hrvaškem 9745 ljudi. Hospitaliziranih je 731 ljudi, med njimi jih je 52 na ventilatorjih.