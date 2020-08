Na Hrvaškem rekordnih 219 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 1653 testiranjih potrdili rekordnih 219 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za največje število novih dnevnih okužb od začetka epidemije. Doslej so jih največ odkrili pretekli petek, ko jih je bilo 208. V zadnjih 24 urah so zabeležili tudi dve smrtni žrtvi med bolniki s covidom-19.

Na Hrvaškem je trenutno aktivno okuženih 1520 oseb, hospitaliziranih je 122 bolnikov. Enajst bolnikov je na ventilatorjih.

Doslej so na Hrvaškem opravili skupno 142.124 testiranj, pri čemer je bilo 7074 primerov pozitivnih. Zaradi covida-19 je umrlo skupno 168 bolnikov.

V zadnjih 24 urah so največ okužb potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 66. Sledi Zagreb s 47 okužbami, Šibensko-kninska županija s 24, Zadrska županija z 20. V Istrski županiji so potrdili tri okužbe, v Dubrovniško-neretvanski županiji pa devet.

Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je pojasnil, da je veliko število okužb med tistimi, ki se vračajo z dopustov, v Splitu pa zaradi zbiranja mladih v nočnih klubih.