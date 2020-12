Na Hrvaškem se nadaljuje reševalna akcija

Na Hrvaškem danes nadaljujejo z reševalno akcijo in z odpravo posledic potresa. V njem je izgubilo življenje sedem oseb, več deset pa je bilo poškodovanih. Na območju Petrinje je polovica hiš porušenih, največ gmotne škode je še na območjih Gline in Siska. Na območju so reševalci iz vse države.

Poveljnik gasilcev v Sisku Miroslav Golub je v torek zvečer dejal, da je bilo v potresu poškodovanih veliko stavb in da jim pomagajo gasilci z vseh koncev države. Povedal je, da so uspeli izpod ruševin rešiti veliko ljudi, pri čemer uporabljajo tudi reševalne pse. Vodja hrvaških gorskih reševalcev Josip Granić je danes povedal, da so ponoči pregledali 84 vasi in krajev na prizadetem območju. Nikjer ni bilo potrebe po iskanju ljudi pod ruševinami, je sporočil. Mnogi prebivalci so noč preživeli na prostem.

Začele so se tudi akcije solidarnosti, ljudje zbirajo najnujnejše potrebščine za prebivalce s prizadetih območij, mnogi tudi nudijo začasno prebivališče, pomoč pa so ponudile tudi druge države.

Prva pomoč, ki jo je Slovenija namenila Hrvaški, je ob polnoči prispela v hrvaški logistični center na Jastrebarsko, kjer so že začeli z raztovarjanjem, je davi sporočila uprava za zaščito in reševanje. Obrambni minister Matej Tonin je sinoči sporočil, da bo Slovenija Hrvaški pomagala z z modularnimi bivalnimi enotami, šotori, posteljami, grelci in agregati.