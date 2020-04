Na Hrvaškem skupno 1222 okuženih z novim koronavirusom

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah odkrili 40 novih primerov okužbe z novim koronavirusom in beležijo tudi eno smrtno žrtev. Gre za moškega srednjih let, ki ni imel nobene kronične bolezni. Skupno število okužb se je povečalo na 1222, število smrtnih žrtev pa na 16. Na ventilatorjih je trenutno 36 bolnikov, dva manj kot v nedeljo. Okrevalo pa je 130 okuženih, kar je pet več kot v nedeljo, je povedal minister za zdravstvo Vili Beroš. Na Hrvaškem so doslej opravili nekaj manj kot 11.500 testov.

Hrvaški mediji so danes poročali, da je najmlajša okužena oseba na Hrvaškem dvomesečni dojenček, ki se je okužil od matere. Na srečo oba nimata hujših znakov bolezni.