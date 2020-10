Na Hrvaškem tudi danes več kot 1000 novih okužb

Na Hrvaškem so tudi v minulih 24 urah presegli 1000 novih okužb. Ob 6980 testiranjih so jih potrdili 1096. Delež pozitivnih testov se je z včerajšnjih 20 odstotkov zmanjšal na 15 odstotkov. Včeraj so ob 5639 testiranjih namreč potrdili 1131 novih okužb.

V minulih 24 urah je umrlo 10 bolnikov s covidom-19, skupno so jih tako do danes zabeležili 355.

Hospitaliziranih je 530 bolnikov s covidom-19, 25 več kot včeraj, na intenzivni negi pa jih je 4 več kot včeraj, in sicer 28.

Ozdravelo je 475 ljudi. Trenutno je na Hrvaškem tako 4844 aktivnih okužb. V samoizolaciji je 20.389 ljudi.