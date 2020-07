Na Hrvaškem uvajajo strožje epidemiološke ukrepe za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom. Srečanja z več kot sto udeleženci, bodo morali prireditelji prijaviti civilni zaščiti. Za večja zarišča okužb so se namreč izkazale med drugim poroke, birme in druga podobna praznovanja. Objavili pa bodo tudi navodila za ples, vsak plesalec bo moral imeti vsaj štiri kvadratne metre prostora, kar bodo nadzirali, je povedal član štaba civilne zaščite in vodja hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Cepak. Plesali pa bodo lahko le partnerji, sicer mora biti ples individualen, je opozoril. V nočnih klubih že izvajajo inšpekcijski nadzor.

Pogovarjajo se tudi o posebnih ukrepih na hrvaški meji za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav in ne le za Srbijo in Bosno in Hercegovino. Hrvaška je namreč iz teh dveh držav »uvozila« več kot 50 primerov okužb. Cepak je tudi povedal, da razmišljajo o ponovni uvedbi 14-dnevne samoizolacije za potnike, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije.