Na Hrvaškem v juliju 54 odstotkov manj turistov

ZAGREB – Na Hrvaškem so od začetka julija našteli dva milijona turističnih obiskov, kar je 54 odstotkov manj kot v enakem lanskem mesecu, je sporočila Hrvaška turistična skupnost (HTZ). Kot so dodali v skupnosti, je bilo največ turistov iz Nemčije in Slovenije, njihov delež je dosegel 90 odstotkov lanskega. Sledijo Slovenci z 91 odstotki ter Poljaki in Čehi s približno 82 odstotki lanske realizacije,. Kot so dodali, je bilo doslej julija največ turistov v Rovinju, Medulinu, Crikvenici, Poreču, Umagu in Splitu.

Na Hrvaškem so imeli v tekočem mesecu 14,7 milijona turističnih nočitev, kar predstavlja približno 59-odstoten delež nočitev iz enakega obdobja lani. Turisti iz drugih držav pa predstavljajo 51-odstoten delež obiskov.

Hrvaški turisti so medtem dosegli 90-odstotkov lanskih obiskov.

Direktor HTZ Kristjan Staničić je ocenil, da so dosedanji julijski turistični rezultati dobra napoved za avgust. Kot je dodal, je trenutno na počitnicah na Hrvaškem približno 700.000 ljudi. Izpostavil je še pomembnost odgovornega obnašanja vseh, da bi obdržali podobo Hrvaške kotvarne turistične destinacije v času pandemije bolezni covid-19.