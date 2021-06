Na Hrvaškem včeraj umrli trije kopalci

Včeraj so na Hrvaškem umrli trije kopalci, dva v morju in eden v reki. V kraju Kaštel Štefilić pri Splitu se je utopil moški. Kopalci so ga potegnili iz vode in ga oživljali, toda brezuspešno. Reševalci so lahko le potrdili njegovo smrt.

Pri naselju Blace v južni Dalmaciji je usodna slabost v morju obšla 78-letnika. Po prvih podatkih kaže, da je šlo za posledico velike vročine. Tudi Hrvaško je zajel vročinski val in ponekod temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Prav tako je bila velika vročina verjetno sokriva za smrt 16-letnika, ki je zaradi nenadne slabosti umrl v reki Kupa pri Ozalju.

V zadnjih dneh sta sicer v hrvaških rekah izgubila življenje še dve osebi, in sicer kanuist, ki je izginil v reki Dravi, čigar truplo še niso našli in 18-letni bosanski državljan pri Buzetu na območju Sedmih slapov.