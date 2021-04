Na Hrvaškem za veliko noč več kot 36.000 turistov

Na Hrvaškem so med velikonočnimi prazniki od petka do ponedeljka zabeležili več kot 36.000 turističnih obiskov in približno 140.000 nočitev. Približno 24.000 je bilo domačih gostov, 12.000 pa tujih. Slednji so ustvarili približno 75.000 nočitev, med njimi je bilo največ gostov iz Nemčije, Češke, Avstrije, Slovenije in Švice. Domači gostje pa so ustvarili približno 64.000 nočitev.

Največ nočitev je bilo v hrvaški Istri, in sicer 57.000, sledijo Kvarner s 25.000 in zadrska županija s 14.000 nočitvami. Med najbolj obiskanimi mesti so bili Rovinj, Poreč, Zadar, Funtana in Medulin. Največ nočitev je sicer bilo v hotelih, sledijo zasebne namestitve in kampi.