Na intenzivnem zdravljenju 60-letnik, ki je delal v tujini

Na oddelek za intenzivno zdravljenje v videmski bolnišnici so prepeljali 60-letnega moškega iz FJK, ki se je s covidom-19 okužil med delom v tujini v državah Srednjega vzhoda. Sprejeli so ga v hudem zdravstvenem stanju. Okužbo so potrdili 20. junija in so ga tedaj hospitalizirali v tuji državi. Potreben je bil nato povratek v FJK, ki ga je opravil z zdravstvenim letom. Celoten postopek je potekal v največji varnosti ob spoštovanju potrebnih ukrepov, je povedal podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi.

Danes so medtem ob 855 PCR testiranjih potrdili dve novi okužbi z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 0,23-odstoten. Opravili so tudi 368 hitrih antigenskih testov, ki pa niso potrdili novih okužb.

Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Na intenzivnih negah se zdravi en, omenjeni, bolnik, na drugih oddelkih pa je hospitaliziranih 6 covidnih bolnikov.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.009 ljudi, klinično zdravih je 15, v samoizolaciji pa je še 179 ljudi.