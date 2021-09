Na intenzivni negi 114 covidnih bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 6408 PCR testiranjih potrdili 1339 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 20,9-odstoten. V bolnišnicah zdravijo 403 bolnike s covidom-19, pri čemer se je število zmanjšalo za 16 v primerjavi z dnevom prej, povečalo pa se je število covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego. Trenutno je na oddelkih za intenzivno zdravljenje hospitaliziranih 114 covidnih bolnikov, kar je sedem več kot dan prej. Najmlajši hospitaliziranih bolnik ima 31 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 27 let.

Umrli so štirje bolniki s covidom-19. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 861, kar je 22 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 618 okužb na 100.000 prebivalcev. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 13.095 aktivnih primerov okužbe, kar je 29 manj kot dan prej.