V Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 5489 PCR-testov, s katerimi 327 novih okužb (delež je bil 5,96-odstoten). Poleg tega so opravili še 6728 hitrih testov, med katerimi so odkrili 511 novih okužb (delež je torej znašal 7,6 odstotkov).

Na intenzivni negi se v naši deželi zdravi še 15 ljudi, medtem ko je na ostalih oddelkih hospitaliziranih še 299 bolnikov.

Umrli so še tri bolniki okuženi s covidom-19.