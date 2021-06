Na intenzivni negi zadnji covidni bolnik

V FJK so danes ob 3621 PCR testiranjih potrdili 21 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bilo pozitivnih osem migrantov na Tržaškem in eden na Goriškem, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi, ter ob 1882 hitrih antigenskih testih 2 novi okužbi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,58-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,11-odstoten. Umrl je en bolnik s covidom-19, kateremu je treba prišteti še eno smrtno žrtev v minulem obdobju.

V bolnišnicah FJK je skupno hospitaliziranih osem covidnih bolnikov, eden manj kot včeraj na rednih covidnih oddelkih, kjer jih je trenutno sedem in eden manj na intenzivni negi, kjer leži še zadnji bolnik.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3797 bolnikov s covidom-19, in sicer 818 v Trstu, 2009 v Vidmu, 676 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 93.460 ljudi, klinično zdravih je 5640, v samoizolaciji pa je 4526 ljudi.