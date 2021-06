Na intenzivnih negah tretji dan brez covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 3490 PCR testiranjih potrdili 24 novih okužb, pri čemer so jih 17 odkrili pri migrantih, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih testov je bil 0,69-odstoten. Opravili so tudi 1528 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili en nov primer koronavirusa. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,07-odstoten. Danes ni umrl noben bolnik s covidom-19, zabeležili pa so dve smrtni žrtvi iz minulega obdobja.

Na intenzivnih negah že tretji dan ni covidnih bolnikov, na rednih covidnih oddelkih pa se zdravi 10 oseb.