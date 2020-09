Na istrskem ipsilonu italijanski voznik drvel 184 km/h

Hrvaški policisti so na istrskem ipsilonu pri avtocestnem počivališču Bačva ustavili italijanskega voznika, ki je drvel 184 km/h, najvišja dovoljena hitrost pa je 130 km/h. Naložili so mu globo 7500 kun, približno 1000 evrov in so mu za en mesec prepovedali vožnjo po Hrvaški.

Hrvaški policisti so pri Lupoglavu ustavili 57-letnega voznika fiata puljskih registrskih tablic. Opravili so alkotest, ki je pokazal kar 3,27 g/l alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje za dobo treh mesecev, naložili pa so mu tudi globo 11.000 kun, nekaj manj kot 1450 evrov.