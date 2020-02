Na izkaznici ANPPIA letos Narodni dom

V času, ko nekateri na desnici znova postavljajo v dvom zgodovinska dejstva ob fašističnem požigu tržaškega Narodnega doma, je italijansko združenje političnih preganjancev in antifašistov (ANNPIA) svojo člansko izkaznico za leto 2020 namenilo prav temu tragičnemu dogodku. Na prvi strani izkaznice je fotografija Narodnega doma po požigu, pod njo pa napis: »13. julija pred sto leti so fašisti požgali slovenski kulturni center (Narodni dom) v Trstu ter s tem pokazali svetu svoj rasistični in nasilni obraz.« Na hrbtni strani izkaznice je pričevanje Borisa Pahorja, ki je kot 7-letni deček videl goreči Narodni dom in kako so črnosrajčniki preprečevali gasilcem, da bi gasili plamene.

Združenje ANNPIA je nastalo leta 1946 na pobudo skupine antifašistov, ki so bili žrtve preganjanja s strani Mussolinijevega režima, od njegovega prevzema oblasti vse do konca vojne. Prvi predsednik združenja je bil komunistični voditelj in pripadnik italijanske judovske skupnosti Umberto Terracini, predsednik italijanske ustavodajne skupščine.