Na Južnem Tirolskem lahko v kino in gledališče

Bocenska pokrajina je v glavnem osvojila prepovedi in omejitve, ki jih v zvezi s širjenjem koronavirusa določa nedeljski odlok vlade Giuseppeja Conteja, a z nekaterimi pomembnimi izjemami. Na Južnem Tirolskem bodo tako namreč do nadaljnjega - za razliko od preostalih italijanskih dežel - lahko še naprej odprta gledališča in kinodvorane. Čeprav je situacija z okužbami tudi v Bocnu zelo huda, se je pokrajinska uprava vsaj na področju gledališč in kinodvoran odločila za uveljavitev svoje mednarodno priznane upravne avtonomije.

Predsednik pokrajine Arno Kompatscher hoče torej še naprej, v kolikor se bo dalo, ohraniti nekoliko proste roke pri ukrepih za zajezitev pandemije. Na Južnem Tirolskem bolj kot kinodvorane in gledališča sicer skrbi prihajajoča smučarska sezona, kateri se ne obeta nič dobrega, podobno kot prejšnja, ki jo je močno prizadel spomladanski prvi val pandemije. Avtonomija torej tudi kot sredstvo za ohranitev vsaj kanček upanja za zimski turizem, ki je za Južne Tirolce zelo pomemben vir dohodka.