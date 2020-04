Na južni slovenski meji postavljajo novo ograjo

V občinah Kočevje in Kostel ter v južnih predelih Primorske postavljajo novo ograjo za preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje, poroča Delo. Šlo naj bi za 4,5 milijona vreden posel za namestitev 40 kilometrov panelne ograje. V občinah Kočevje in Kostel bodo ob reki Kolpi namestili deset kilometrov ograje med vasema Dol in Grgelj. Po neuradnih podatkih so z deli začeli tudi na južnem Primorskem. O lokacijah, kjer bodo postavili novo ograjo, za zdaj ni uradnih potrditev.

Županja iz občine Osilnice, ki meji na občino Kočevje, je med drugim povedala, da zdajšnja ograja ne izpolnjuje svojega namena, ker imajo prebivalci onemogočen dostop do vode, ni pa zaustavila nezakonitih prehodov meje. Medtem hrvaški mediji poročajo o postavitvi kovinskih vrat v naselju Mlini, kar naj bi omogočalo lokalnim prebivalcem prehod do nekaj nenaseljenih hrvaških hiš ter dostop do kmetijskih zemljišč na slovenski strani meje.