Na Kaninu dva metra in pol snega

Gore je v minulem obdobju pobelila debela snežna odeja. Na kaninskem smučišču tako poročajo o dveh metrih in pol snega. Na delu so teptalci, odlična podlaga pa je na progah pripravljena, poročajo Primorske novice. Računajo, da bodo žičnice pognali prvi v Sloveniji.

Tehniki opozarjajo, da je bilo prav toliko snega tudi v začetku zimske sezone 2017/2018, ko so žičnice pognali rekordno zgodaj, in sicer že 10. novembra.

Vodja žičnic pri Sončnem Kaninu Marko Mlekuž je za Primorske novice povedal, da z vzdrževanjem del zaključujejo. Kdaj bodo žičnice pognali in smučišče odprli pa je odvisno od dogovorov z upravitelji na drugi strani meje. Skupaj bi namreč želeli odpreti povezano smučišče. Na Žlebeh je namreč na vrhu smučišča več kot dva metra snega, ki pa do doline ne seže. Zato naj bi za začetek odprli le zgornji del prog. Vmes pa bodo ob ustreznih temperaturah proge zasneževali. Mlekuž skupaj z ekipo Sončnega Kanina in lastnico smučišča, občino Bovec, upa, da bodo sistem pognali prvi v Sloveniji.