Na Kaninu se je poškodoval smučar

Na smučišču Kanin se je včeraj poškodoval smučar. O nesreči so bili ob 10.36 obveščeni novogoriški policisti. Ugotovili so, da je 69-letni smučar, državljan Slovenije, po odpeljani grbini izgubil ravnotežje in si pri tem najverjetneje zlomil levo roko. Policija sporoča, da v primeru potrditve hude telesne poškodbe, bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Glede na nesreče, ki so na smučiščih v tem obdobju kar pogoste, so gorenjski policisti pred nekaj dnevi še enkrat opozorili, naj smučarji upoštevajo osnovna pravila varnega smučanja in ponudili nekaj nasvetov.

Poleg tega, da naj smučarji hitrost smučanja prilagodijo terenu, svojemu znanju, telesni pripravljenosti in izkušnjam, je pomembno tudi, da so obzirni do drugih, da varno prehitevajo in ustavljajo ter da upoštevajo označbe.

Smučarji naj uporabljajo tudi vso razpoložljivo zaščitno opremo, smuči naj izberejo glede na znanje smučanja, pred začetkom smučanja pa naj se dobro ogrejejo. Ker prihaja na smučiščih tudi do drugih nevšečnosti, beri do tatvin, policisti svetujejo, naj smučarji med odmori imajo svojo opremo pod nadzorom, v vozilih pa naj ne puščajo vrednih stvari.

Najpogostejši vzroki za nesreče na smučiščih so neprilagojena hitrost smučanja v povezavi z znanjem smučanja in s telesno pripravljenostjo ter nepazljivost, nespretna vožnja in pretiravanje.